У Катарі відбудеться зустріч щодо української формули миру – Bloomberg

Радники з національної безпеки та високопосадовці з усього світу зустрінуться в Досі на цих вихідних, щоб обговорити плани саміту щодо умов України для припинення війни. Про це пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Зустріч посадовців з країн G7 і так званого Глобального Півдня є частиною раунду переговорів, які готують основу для саміту високого рівня, що має відбутися у Швейцарії в червні. У деяких із попередніх зустрічей брали участь десятки інших країн Перської затоки, G20 і БРІКС - організації, до якої входять Бразилія та Індія. Менш масштабна зустріч відбулася в грудні минулого року.

Список учасників зустрічі в столиці Катару ще не остаточно сформований. Росія не запрошена, також поки неясно, чи буде присутній Китай.

Союзники України вважають участь Пекіна важливою для успіху саміту з огляду на вплив, який Китай має на Москву.

Мирний план Києва передбачає повагу до територіальної цілісності та суверенітету України, виведення російських військ, а також гарантії майбутньої безпеки. Він також містить конкретні положення щодо захисту атомних електростанцій та постачання продовольства.

Київ хоче, щоб ці принципи були узгоджені на саміті у Швейцарії в червні, який має передувати будь-яким потенційним переговорам за участю Росії. Китай розглядається як ключовий учасник, який може надати ваги будь-якій угоді, і тому питання, чи з'явиться хтось із Пекіна на цій зустрічі, має важливе значення.

Китай досі брав участь лише в одній із попередніх зустрічей, яка відбулася в Саудівській Аравії в серпні минулого року. Пекін і кілька інших країн, які входять до групи БРІКС, наполягають на тому, що Росію слід запросити до участі в дискусіях.