В Катаре состоится встреча касательно украинской формулы мира – Bloomberg

Советники по национальной безопасности и высокопоставленные должностные лица со всего мира встретятся в Дохе на этих выходных, чтобы обсудить планы в отношении саммита по условиям Украины для прекращения войны. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

Встреча должностных лиц из стран G7 и так называемого Глобального Юга является частью раунда переговоров, которые готовят основу для саммита высокого уровня в Швейцарии в июне. В некоторых из предыдущих встреч участвовали десятки других стран Персидского залива, G20 и БРИКС – организации, в которую входят Бразилия и Индия. Менее масштабная встреча прошла в декабре прошлого года.

Список участников встречи в столице Катара еще не окончательно сформирован. Россия не приглашена, также пока неясно, будет ли присутствовать Китай.

Союзники Украины считают участие Пекина важным для успеха саммита, учитывая влияние, которое Китай имеет на Москву.

Мирный план Киева предусматривает уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины, вывод российских войск, а также гарантии будущей безопасности. Он также содержит конкретные положения по защите атомных электростанций и поставке продовольствия.

Киев хочет, чтобы эти принципы были согласованы на саммите в Швейцарии в июне, который должен предшествовать любым потенциальным переговорам с участием России. Китай рассматривается как ключевой участник, который может придать вес любым договоренностям, и поэтому вопрос, появится ли кто-то из Пекина на этой встрече, имеет важное значение.

Китай до сих пор принимал участие только в одной из предыдущих встреч, состоявшейся в Саудовской Аравии в августе прошлого года. Пекин и несколько других стран, входящих в группу БРИКС, настаивают, что Россию следует пригласить к участию в дискуссиях.