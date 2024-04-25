РФ завершує будівництво залізничного мосту під Маріуполем – радник мера

Російські окупанти майже завершили будівництво залізничного мосту біля села Гранітне, поряд Маріуполем. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Будівництво залізничного мосту біля Гранітного майже закінчено. Для вирішення проблеми з пошкодженим агрегатом для щебеню у Гранітному щебінь постачають із м. Розівка Запорізької області" , - поінформував радник.

Згідно з інформацією Андрющенка, будівництво мосту може бути закінчене в середині або в другій половині травня.