РФ завершает строительство железнодорожного моста под Мариуполем - советник мэра
Российские оккупанты почти завершили строительство железнодорожного моста возле села Гранитное, недалеко от Мариуполя. Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.
"Строительство железнодорожного моста возле Гранитного почти закончено. Для решения проблемы с поврежденным агрегатом для щебня в Гранитном щебень поставляют из г. Розовка Запорожской области", - проинформировал советник.
Согласно информации Андрющенко, строительство моста может быть закончено в середине или второй половине мая.