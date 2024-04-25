РФ завершает строительство железнодорожного моста под Мариуполем - советник мэра

Российские оккупанты почти завершили строительство железнодорожного моста возле села Гранитное, недалеко от Мариуполя.﻿ Об этом сообщил﻿ советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Строительство железнодорожного моста возле Гранитного почти закончено. Для решения проблемы с поврежденным агрегатом для щебня в Гранитном щебень поставляют из г. Розовка Запорожской области" , - проинформировал советник.

Согласно информации Андрющенко, строительство моста может быть закончено в середине или второй половине мая.