Україною ратифікувала угоду про цифрову торгівлю із Британією

Верховна Рада 24 квітня ухвалила Закон "Про ратифікацію Угоди про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великобританії та Північної Ірландії" (проєкт №0245). Про це йдеться на сайті ВР.

Наголошується, що імплементація цієї Угоди надасть можливість зменшити вартість адміністрування торгівлі шляхом впровадження цифрових рішень та технологій, зокрема через використання електронного цифрового підпису, електронних контрактів та рахунків для здійснення міжнародної торгівлі та закріпити основні правила для торгівлі цифровими товарами та послугами між державами.

Також українські IT-компанії матимуть вільний доступ на цифрові ринки Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, поінформувала пресслужба ВР.