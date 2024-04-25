Украиной ратифицировала соглашение о цифровой торговле с Британией

Верховная Рада 24 апреля приняла Закон "О ратификации Соглашения о цифровой торговле между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии" (проект № 0245). Об этом говорится﻿ на сайте ВР.

Отмечается, что имплементация этого Соглашения предоставит возможность уменьшить стоимость администрирования торговли путем внедрения цифровых решений и технологий, в частности через использование электронной цифровой подписи, электронных контрактов и счетов для осуществления международной торговли и закрепить основные правила для торговли цифровыми товарами и услугами между государствами.

Также украинские IT-компании будут иметь свободный доступ на цифровые рынки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, проинформировала пресс-служба ВР.