Жителі Кемеровської області РФ перевели на ЗСУ мільйони рублів

Губернатор Кемеровської області РФ Сергій Цивільєв заявив, що мешканці регіону перевели на потреби Збройних сил України (ЗСУ) мільйони рублів і записав термінове відеозвернення, в якому закликав припинити транзакції. Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram, повідомляє Новое время.

У ньому він заявив, що жителі області нібито стали жертвами «атаки українських спецслужб», унаслідок чого перерахували усі ці гроші на потреби української армії.

За словами Цивільєва, з початку 2024 року «шахраї» нібито «змусили переказати на рахунки, з яких оплачують дрони та озброєння для ЗСУ, мільйони рублів».

Губернатор зазначив, що такі дії «фінансують ворога» та закликав поширити інформацію на підприємствах та розповісти «вразливим» до таких «атак» людям та пенсіонерам.