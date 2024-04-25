Жители Кемеровской области РФ перевели на ВСУ миллионы рублей

Губернатор Кемеровской области РФ Сергей Цивилев заявил, что жители региона перевели на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) миллионы рублей и записал срочное видеообращение, в котором призвал прекратить транзакции. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram, сообщает Новое время.

В нем он заявил, что жители области якобы стали жертвами «атаки украинских спецслужб», в результате чего перечислили все эти деньги на нужды украинской армии.

По словам Цивильева, с начала 2024 года «мошенники» якобы «заставили перевести на счета, с которых оплачивают дроны и вооружение для ВСУ, миллионы рублей».

Губернатор отметил, что такие действия «финансируют врага» и призвал распространить информацию на предприятиях и рассказать «уязвимым» к таким «атакам» людям и пенсионерам.