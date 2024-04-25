Блінкен закликав Китай до "відповідального" вирішення розбіжностей зі США

Держсекретар Ентоні Блінкен закликав Сполучені Штати і Китай "відповідально" вирішувати свої розбіжності, повідомляє Європейська правда.

За день до зустрічі з вищим китайським керівництвом для обговорення гострих питань, серед яких Росія, Тайвань і торгівля, Блінкен відвідав Шанхай, де скуштував місцеву кухню, подивився баскетбольний матч і прогулявся знаменитою набережною Бунд.

Блінкен заявив, що президент США Джо Байден налаштований на "прямий і тривалий" діалог між двома країнами попри те, що напруженість у відносинах між країни зростає вже багато років.

"Я думаю, що важливо підкреслити цінність – фактично, необхідність – прямої взаємодії, розмови один з одним, викладення наших розбіжностей, які є реальними, і прагнення працювати над їх подоланням. Ми маємо зобов'язання перед нашим народом – і навіть зобов'язання перед світом – відповідально управляти відносинами між нашими двома країнами" , – підкреслив він.

Очікується, що під час зустрічі з керівництвом Китаю в Пекіні Блінкен висловить занепокоєння щодо відносин між Китаєм і Росією.

Також американські посадовці кажуть, що держсекретар закликатиме Китай діяти стримано щодо Тайваню, оскільки наступного місяця на острові відбудеться інавгурація нового президента.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 24 квітня, прибув до китайського Шанхая. Загалом його візит до Китаю триватиме три дні.