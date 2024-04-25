Блинкен призвал Китай к "ответственному" решению разногласий с США

Госсекретарь Энтони Блинкен призвал Соединенные Штаты и Китай "ответственно" решать свои разногласия, сообщает Европейская правда.

За день до встречи с высшим китайским руководством для обсуждения острых вопросов, среди которых Россия, Тайвань и торговля, Блинкен посетил Шанхай, где попробовал местную кухню, посмотрел баскетбольный матч и прогулялся по знаменитой набережной Бунд.

Блинкен заявил, что президент США Джо Байден настроен на "прямой и длительный" диалог между двумя странам несмотря на то, что напряженность в отношениях между страны растет уже много лет.

"Я думаю, что важно подчеркнуть ценность – фактически, необходимость – прямого взаимодействия, разговора друг с другом, изложения наших разногласий, которые являются реальными, и стремление работать над их преодолением. Мы имеем обязательства перед нашим народом – и даже обязательства перед миром – ответственно управлять отношениями между нашими двумя странами" , – подчеркнул он.

Ожидается, что во время встречи с руководством Китая в Пекине Блинкен выразит обеспокоенность относительно отношений между Китаем и Россией.

Также американские чиновники говорят, что госсекретарь будет призывать Китай действовать сдержанно в отношении Тайваня, поскольку в следующем месяце на острове состоится инаугурация нового президента.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 24 апреля, прибыл в китайский Шанхай. Его визит в Китай будет продолжаться три дня.