Суд визнав колишнього голову Рахункової палати Пацкана невинним

Колишній голова Рахункової палати Валерій Пацкан, якому 2023 року довелося звільнитися після підозри Національного антикорупційного бюро, довів свою невинність у суді. Про це він написав у Facebook, повідомляє Ліга.Фінанси.

У жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав Пацкана винним у незаконному одержанні компенсації на житло (ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу), але звільнив від покарання у зв'язку з закінченням строків давності.

24 квітня 2024 року Апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок.

"Кримінальне провадження за обвинуваченням Пацкана Валерія Васильовича закрити на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у звʼязку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення" , – йдеться в ухвалі.

Вона вже набрала законної сили, але може бути оскаржена у Верховному суді.

Спеціалізована антикорупційна палата просила призначити Пацкану чотири роки позбавлення волі.

Наприкінці 2022 року НАБУ повідомило про підозру Пацкану у незаконному отриманні з вересня 2017-го до березня 2018 року 117 650 грн компенсації за житло, попри наявність у власності придатної для проживання квартири в новобудові на Печерську в Києві.

Через тиждень Пацкан подав у відставку, заявивши, що вважає підозру необґрунтованою.

Верховна Рада звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати у квітні 2023 року, після чого посаду зайняла представниця чинної влади Ольга Піщанська.