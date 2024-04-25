Суд признал бывшего главу Счетной палаты Пацкана невиновным

Бывший глава Счетной палаты Валерий Пацкан, которому в 2023 году пришлось уволиться после подозрения Национального антикоррупционного бюро, доказал свою невиновность в суде. Об этом он написал в Facebook, сообщает Лига.Финансы.

В октябре 2023 года Высший антикоррупционный суд признал Пацкана виновным в незаконном получении компенсации на жилье (ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса), но освободил от наказания в связи с истечением сроков давности.

24 апреля 2024 года Апелляционная палата ВАКС отменила приговор.

"Уголовное производство по обвинению Пацкана Валерия Васильевича закрыть на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения" , — говорится в постановлении.

Оно уже вступило в законную силу, но может быть обжаловано в Верховном суде.

Специализированная антикоррупционная палата просила назначить Пацкану четыре года лишения свободы.

В конце 2022 года НАБУ сообщило о подозрении Пацкану в незаконном получении с сентября 2017-го по март 2018 года 117 650 грн компенсации за жилье, несмотря на наличие в собственности пригодной для проживания квартиры в новостройке на Печерске в Киеве. Через неделю Пацкан подал в отставку, заявив, что считает подозрение необоснованным.

Верховная Рада уволила Пацкана с должности председателя Счетной палаты в апреле 2023 года, после чего должность заняла представитель действующей власти Ольга Песчанская.