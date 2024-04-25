У Мінооборони розповіли про снаряди, необхідні для зупинки ворога

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін наголосив, що зупинити російські війська на фронті ЗСУ допоможе достатня кількість снарядів калібрів 155 та 105 мм. Під час телемарафону він наголосив, що їх нестача "дуже й дуже відчувається" і на полі бою, і поблизу лінії зіткнення, повідомляє Дзеркало тижня.

"Наші військові вміють ними користуватися, вміють влучно нищити ворога, завдаючи йому величезних втрат. І саме це дозволить нам врешті-решт мати такі результати, яких, на жаль, цих пів року не було без американської допомоги на полі бою" , — наголосив він.

Лазуткін впевнений, що американська допомога сильно вплине на ситуацію на фронті. Ймовірно, що буде не кардинальна зміна ходу війни, погоджується військовий, але точно можна говорити про потенційну зупинку противника.