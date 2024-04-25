В Минообороны рассказали о снарядах, необходимых для остановки врага

Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин подчеркнул, что остановить российские войска на фронте ВСУ поможет достаточное количество снарядов калибров 155 и 105 мм. Во время телемарафона он подчеркнул, что их нехватка "очень и очень ощущается" и на поле боя, и вблизи линии столкновения, сообщает Зеркало недели.

"Наши военные умеют ими пользоваться, умеют точно уничтожать врага, нанося ему огромные потери. И именно это позволит нам в конце концов иметь такие результаты, которых, к сожалению, за эти полгода не было без американской помощи на поле боя" , — подчеркнул он.

Лазуткин уверен, что американская помощь сильно повлияет на ситуацию на фронте. Вероятно, что будет не кардинальное изменение хода войны, соглашается военный, но точно можно говорить о потенциальной остановке противника.