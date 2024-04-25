50% поляків підтримують одностатеві шлюби – опитування

50% поляків – за те, щоб дозволити одностатеві шлюби у Польщі, ще більше висловлюються на підтримку цивільних партнерств. Такими є результати опитування United Surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє Європейська правда.

Соціологи United Surveys поставили полякам три запитання про одностатеві пари. Перше стосувалося того, чи повинні вони мати право укладати цивільне партнерство.

66% респондентів відповіли, що одностатеві пари повинні мати таку можливість. Протилежної думки дотримуються 26% респондентів. 7% учасників опитування не визначилися з відповіддю.

З тим, що одностатеві пари повинні мати право укладати цивільне партнерство, згодні 97% прихильників керівної коаліції. Також більшість тих, хто не голосував і не визначився, відповіли на це питання ствердно (68%).

67% прибічників консервативної опозиції вважають, що одностатеві пари не повинні мати такої можливості.

Друге питання звучало наступним чином: "Чи повинні одностатеві пари в Польщі мати право на шлюб?".

Тут кожен другий респондент відповів ствердно. 41% стверджують, що одностатеві пари не повинні мати такого права. 9% не мають думки з цього приводу.

Знову ж таки, переважна більшість прихильників владного табору відповіли ствердно на це запитання (86%). Схожа ситуація і серед "тих, хто не голосував і не визначився" (52% – "так", 28% – "ні").

Переважна більшість прихильників опозиції у цьому випадку відповіли "ні" – 90%.

Третє запитання в опитуванні стосувалося того, чи повинні одностатеві пари мати право всиновлювати дітей. Тут більшість респондентів обрали відповідь "ні" – 63%.