50% поляков поддерживают однополые браки – опрос

50% поляков – за то, чтобы разрешить однополые браки в Польше, еще больше высказываются в поддержку гражданских партнерств. Таковы результаты опроса United Surveys для RMF FM i Dziennik Gazeta Prawna, сообщает Европейская правда.

Социологи United Surveys задали полякам три вопроса об однополых парах. Первый касался того, должны ли они иметь право заключать гражданское партнерство.

66% респондентов ответили, что однополые пары должны иметь такую возможность. Противоположного мнения придерживаются 26% респондентов. 7% участников опроса не определились с ответом.

С тем, что однополые пары должны иметь право заключать гражданское партнерство, согласны 97% сторонников правящей коалиции. Также большинство тех, кто не голосовал и не определился, ответили на этот вопрос утвердительно (68%).

67% сторонников консервативной оппозиции считают, что однополые пары не должны иметь такой возможности.

Второй вопрос звучал следующим образом: "Должны ли однополые пары в Польше иметь право на брак?".

Здесь каждый второй респондент ответил утвердительно. 41% утверждают, что однополые пары не должны иметь такого права. 9% не имеют мнения по этому поводу.

Опять же, подавляющее большинство сторонников правящего лагеря ответили утвердительно на этот вопрос (86%). Похожая ситуация и среди "тех, кто не голосовал и не определился" (52% – "да", 28% – "нет").

Подавляющее большинство сторонников оппозиции в этом случае ответили "нет" – 90%.

Третий вопрос касался того, должны ли однополые пары иметь право усыновлять детей. Здесь большинство респондентов выбрали ответ "нет" – 63%.