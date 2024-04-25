В один з одеських портів зайшов "справжній" контейнеровоз

Обсяг контейнерних перевезень у порти Великої Одеси поступово збільшується — 21 квітня до причалу одного з терміналів пришвартувався справжній контейнеровоз Pros Hope, повідомляє Думська.

Таке судно зайшло в одеську гавань уперше з початку повномасштабної війни.

Зазначимо, що раніше контейнери з вантажами доставляли в порти Великої Одеси не спеціалізовані судна, а так звані фідери, пристосовані для їхнього перевезення.

Два фідерні контейнеровози, керовані українською компанією, — T Mare і T Moon — від початку квітня працюють на лінії, що зв'язала Чорноморськ із турецьким портом Ялова і румунською Констанцою.

Pros Hope — "чистий" контейнеровоз, побудований 2005 року в Румунії на верфі Vard Tulcea. Судно має довжину 148 метрів, ширину 24 метри. Управляє контейнеровозом німецька компанія Interorient Marine Services.