В один из одесских портов вошел "настоящий" контейнеровоз

Объем контейнерных перевозок в порты Большой Одессы постепенно увеличивается - 21 апреля к причалу одного из терминалов пришвартовался настоящий контейнеровоз Pros Hope, сообщает Думская.

Такое судно зашло в одесскую гавань впервые с начала полномасштабной войны.

Ранее контейнеры с грузами доставляли в порты Большой Одессы не специализированные суда, а так называемые фидеры, приспособленные для их перевозки.

Два фидерных контейнеровоза, управляемых украинской компанией, — T Mare и T Moon — с начала апреля работают на линии, связавшей Черноморск с турецким портом Ялова и румынской Констанцой.

Pros Hope – "чистый" контейнеровоз, построенный в 2005 году в Румынии на верфи Vard Tulcea. Судно имеет длину 148 метров, ширину 24 метра. Управляет контейнеровозом германская компания Interorient Marine Services.