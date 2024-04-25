У ЗСУ назвали тип ракеты, якою росіяни вдарили по Смілі на Черкащині

Удару по місту Сміла Черкаської області вранці 25 квітня росіяни завдали, за попередньою інформацією, крилатою ракетою "Іскандер-К". Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Під ранок противник випустив одну ракету, попередньо це "Іскандер-К", по Черкаській області, а саме по місту Сміла, де було уражено цивільну інфраструктуру , пошкоджено логістичне і залізничне сполучення. Крім того, ударом ворог пошкодив адміністративні будинки, автіки та цивільне майно" , – повідомив він.

Нагадаємо, голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що після ракетного удару ворога вранці четверга по допомогу до медиків загалом звернулись шестеро жителів. Від госпіталізації вони відмовились.

За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях.