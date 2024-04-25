В ВСУ назвали тип ракеты, которой россияне ударили по Смеле на Черкасчине

Удар по городу Смела Черкасской области утром 25 апреля россияне нанесли, по предварительной информации, крылатой ракетой "Искандер-К". Об этом заявил начальник службы связей с общественностью Воздушных сил Илья Евлаш в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Под утро противник выпустил одну ракету, предварительно это "Искандер-К", по Черкасской области, а именно по городу Смела, где была поражена гражданская инфраструктура, повреждено логистическое и железнодорожное сообщение. Кроме того, ударом враг повредил административные здания, автомобили и гражданское имущество" , – сказал он.

Ранее глава Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщил, что после ракетного удара врага утром четверга за помощью к медикам в целом обратились шесть жителей. От госпитализации они отказались.

По предварительной информации, взрывной волной и обломками повреждены 47 частных домов на нескольких улицах.