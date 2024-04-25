Китай попередив США про вибір між конфронтацією та співпрацею - FT

Китай попередив США, що Вашингтон і Пекін мають зробити вибір між "конфронтацією чи співпрацею", на тлі офіційного візиту державного секретаря Штатів Ентоні Блінкена, під час якого він зокрема закликатиме Китай припинити підтримку Росії у війні проти України. Про це пише FT, повідомляє Дзеркало тижня.

У четвер, 25 квітня, Блінкен зустрівся з головою парткому Комуністичної партії в Шанхаї Чень Цзініном напередодні переговорів з центральним керівництвом Китаю, в тому числі з міністром закордонних справ Ван І, які відбудуться в Пекіні протягом наступних двох днів.

"Незалежно від того, чи оберуть Китай і США співпрацю або конфронтацію, це впливає на добробут обох народів, націй, а також на майбутнє людства" , - сказав Чень.

Напруженість у відносинах між двома країнами зростає через звинувачення США в тому, що Китай підтримує російську військово-промислову машину, постачаючи Москві матеріали, необхідні для виробництва зброї для війни проти України.

Очікується, що Блінкен попередить Китай про можливість каральних кроків з боку США, якщо Китай не припинить постачати Росії технології подвійного призначення.

У виступі перед зустріччю за зачиненими дверима з Чень Блінкен не згадав про Україну, сказавши лише, що США та Китай зобов'язані відповідально управляти своїми відносинами.

Візит Блінкена відбувається в той час, коли США і Китай шукають шляхи стабілізації у своїх напружених відносинах: президент Штатів Джо Байден і китайський лідер Сі Цзіньпін зустрічалися в Сан-Франциско минулого року і провели телефонну розмову цього місяця. Поки незрозуміло, чи побачиться Блінкен із Сі, з яким держсекретар США востаннє зустрічався в Пекіні в червні минулого року.

Нещодавно до Китаю їздила міністр фінансів США Джанет Єллен, а міністр оборони Штатів Ллойд Остін вперше з листопада 2022 року провів переговори зі своїм китайським колегою. Контакти між двома країнами активізувалися після домовленості між Байденом та Сі.