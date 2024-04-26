У МАГАТЕ оцінили ситуацію на Запорізькій АЕС

Атаки на Запорізьку АЕС останніми днями припинилися, але ситуація на окупованій росіянами електростанції залишається непередбачуваною. Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє Корреспондент.

"Нам не відомо про будь-які атаки дронів з моменту повідомлення про інцидент тиждень тому, і це подає надію. Однак з досвіду ми знаємо, що ситуація може різко погіршитися щохвилини. Ситуація залишається вкрай непередбачуваною" , - заявив Гроссі.

Він акцентував, що експерти МАГАТЕ, які працюють на АЕС, щодня чують артилерійські обстріли на різній відстані від ЗАЕС.

Вказується, що у понеділок, 22 квітня, експерти МАГАТЕ відвідали навчальний центр, розташований неподалік периметру майданчика ЗАЕС, який раніше був атакований дронами, проте окупанти на дах фахівців знову не пустили.