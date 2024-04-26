В МАГАТЭ оценили обстановку на Запорожской АЭС

Атаки на Запорожскую АЭС в последние дни прекратились, но ситуация на оккупированной россиянами электростанции остается непредсказуемой. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Корреспондент.

"Нам не известно о каких-либо атаках дронов с момента сообщения об инциденте неделю назад, и это обнадеживает. Однако по опыту мы знаем, что ситуация может резко ухудшиться ежеминутно. Ситуация остается крайне непредсказуемой" , - заявил Гросси.

Он акцентировал, что работающие на АЭС эксперты МАГАТЭ ежедневно слышат артиллерийские обстрелы на разном расстоянии от ЗАЭС.

Указывается, что в понедельник, 22 апреля, эксперты МАГАТЭ посетили учебный центр, расположенный неподалеку от периметра площадки ЗАЭС, который ранее был атакован дронами, однако оккупанты на крышу специалистов снова не пустили.



