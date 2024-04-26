РФ за добу втратила 950 військових і 31 артсистему – дані Генштабу

Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 950 військових, 15 бронемашин, 31 артилерійську систему, 7 танків та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали: