РФ за добу втратила 950 військових і 31 артсистему – дані Генштабу
Росія за минулу добу втратила в Україні приблизно 950 військових, 15 бронемашин, 31 артилерійську систему, 7 танків та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 26.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 463 930 (+950) осіб,
- танків − 7 262 (+7) од,
- бойових броньованих машин − 13 957 (+15) од,
- артилерійських систем − 11 867 (+31) од,
- РСЗВ − 1 049 (+0) од,
- засобів ППО − 772 (+0) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 461 (+12) од,
- крилатих ракет − 2 119 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 984 (+35) од,
- спеціальної техніки − 1 962 (+16) од.