Израїль завершив підготовку до наземної операції у Рафаху – ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завершила підготовку до наземної операції в місті Рафах, одному з найбільш густонаселених у секторі Газа, й очікує рішення уряду розпочати бойові дії. Про це з посиланням на високопоставлених чиновників оборонного відомства пише Times of Israel, повідомляє Укрінформ.

«Армія оборони Ізраїлю провела всю необхідну підготовку до великого наземного наступу на найпівденніше місто Гази Рафах і може розпочати операцію, щойно отримає дозвіл уряду» , - цитує видання співрозмовника.

Ізраїль вважає Рафах останнім бастіоном ХАМАС у секторі Газа і погодився на евакуацію звідти цивільних палестинців перед тим, як атакувати позиції ісламістів. Оскільки в місті, за різними підрахунками, знайшли притулок близько 1,2 мільйона людей, їх переміщення в інші місця може зайняти кілька тижнів.

Для координації евакуації цивільного населення ізраїльські військові активно взаємодіють із єгипетськими колегами. За даними ЗМІ, в середу Єгипет відвідала делегація Ізраїлю, у складі якої були начальник штабу ЦАХАЛу Герці Халеві та глава служби безпеки «Шин Бет» Ронен Бар, які зустрілися з керівником розвідки Єгипту Аббасом Камелем і начальником штабу Осамою Аскаром.

Каїр побоюється, що наступ на Рафах може спричинити гуманітарну катастрофу, яка змусить десятки тисяч жителів Гази порушити кордон і шукати притулку в Єгипті.

Раніше речник ізраїльського уряду повідомив, що Ізраїль просувається з наземною операцією, але не назвав часових рамок її проведення.

Ізраїльські офіційні особи заявляють, що в секторі Газа в ХАМАСу залишилося шість батальйонів, чотири з яких у Рафаху, а ще два залишаються в центрі Гази, в таборах Нусейрат і Дейр-ель-Балах. При цьому, за час бойових дій на півночі Гази, в самому місті та в деяких центральних частинах і в Хан-Юнісі на півдні Гази армія оборони Ізраїлю розформувала 18 батальйонів ХАМАС.