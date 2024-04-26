Израиль завершил подготовку к наземной операции в Рафахе – СМИ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила подготовку к наземной операции в городе Рафах, одном из самых густонаселенных в секторе Газа, и ожидает решения правительства начать боевые действия. Об этом со ссылкой на высокопоставленных чиновников оборонного ведомства пишет Times of Israel, сообщает Укринформ.

"Армия обороны Израиля провела всю необходимую подготовку к большому наземному наступлению на самый южный город Газы Рафах и может начать операцию, как только получит разрешение правительства" , - цитирует издание собеседника.

Израиль считает Рафах последним бастионом ХАМАС в секторе Газа и согласился на эвакуацию оттуда гражданских палестинцев, прежде чем атаковать позиции исламистов. Поскольку в городе, по разным подсчетам, нашли убежище около 1,2 миллиона человек, их перемещение в другие места может занять несколько недель.

В целях координации эвакуации гражданского населения израильские военные активно взаимодействуют с египетскими коллегами. По данным СМИ, в среду Египет посетила делегация Израиля, в составе которой были начальник штаба ЦАХАЛа Герцы Халеви и глава службы безопасности «Шин Бет» Ронен Бар, которые встретились с руководителем разведки Египта Аббасом Камелем и начальником штаба Осамой Аскаром.

Каир опасается, что наступление на Рафах может повлечь за собой гуманитарную катастрофу, которая заставит десятки тысяч жителей Газы нарушить границу и искать убежища в Египте.

Ранее спикер израильского правительства сообщил, что Израиль продвигается с наземной операцией, но не назвал временных рамок ее проведения.

Израильские официальные лица заявляют, что в секторе Газа у ХАМАС осталось шесть батальонов, четыре из которых в Рафахе, а еще два остаются в центре Газы, в лагерях Нусейрат и Дейр-эль-Балах. При этом за время боевых действий на севере Газы, в самом городе и в некоторых центральных частях и в Хан-Юнисе на юге Газы армия обороны Израиля расформировала 18 батальонов ХАМАС.