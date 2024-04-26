Ексміністр оборони Британії розкритикував Шольца за позицію щодо України

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес звинуватив німецького канцлера Олафа Шольца у слабкому лідерстві щодо війни в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю DPA, повідомляє Європейська правда.

"Він не та людина в невідповідному місці в невідповідний час" , – повторив Воллес попередню заяву про Шольца.

"Він не розуміє стримування, він не розуміє двозначності" , – сказав він.

Він додав, що Шольц, здається, не розуміє, що це допомагає російському лідеру Володимиру Путіну, коли він виглядає нерішучим, вагається щодо певних рішень або створює враження, що він не погоджується зі своїми союзниками. Зрештою, від комунікації також залежить, чи буде сприйнято те, що Німеччина робить для України.

Воллес, якого свого часу вважали можливим кандидатом на посаду генсека НАТО, також закликав доставити Україні німецькі крилаті ракети Taurus. Шольц має вирішити, хоче він, щоб Україна виграла війну чи ні, сказав ексміністр.

Політик-консерватор, який був міністром оборони своєї країни з 2019 по 2023 роки, заявив, що розуміє побоювання ескалації, але це безпідставно. Шольц також помилявся, коли припустив, що британські та французькі солдати повинні перебувати в Україні для програмування крилатих ракет.

"Немає потреби, щоб британські та французькі солдати сиділи в Україні та програмували крилаті ракети" , – підкреслив Воллес.

Воллес також застеріг від заморожування війни в Україні. Він посилався на заяви лідера фракції СДПН у Бундестазі Рольфа Мютценіха. Воллес сказав, що йому довелося запитати себе, чим обернулося заморожування конфлікту для українців минулого разу. Країна втратила 18 000 солдатів між російською анексією Криму в 2014 році і вторгненням два роки тому.

"Проблема із заморожуванням полягає в тому, що ви повинні це гарантувати. Але ми спробували, і українці сказали б, що Британія, Америка, Німеччина та Франція не виконали цю гарантію" , – сказав Воллес.

Тепер українці можуть вимагати членства в НАТО в обмін на заморожування, зазначив він.

Без достатніх гарантій безпеки заморожування конфлікту призведе лише до того, що Росія переозброїться, змінить позицію та знову нападе, як це сталося після анексії Криму, попередив він.