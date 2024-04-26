Экс-министр обороны Британии раскритиковал Шольца за позицию по Украине

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес обвинил немецкого канцлера Олафа Шольца в слабом лидерстве по войне в Украине. Об этом он сказал в интервью DPA, сообщает Европейская правда.

"Он не тот человек в неподходящем месте в неподходящее время" , – повторил Уоллес предварительное заявление о Шольце.

"Он не понимает сдерживания, он не понимает двусмысленности" , – сказал он.

Он добавил, что Шольц, кажется, не понимает, что это помогает российскому лидеру Владимиру Путину, когда он выглядит нерешительным, сомневается в определенных решениях или создает впечатление, что он не соглашается со своими союзниками. В конце концов от коммуникации также зависит, будет ли воспринято то, что Германия делает для Украины.

Уоллес, которого в свое время считали возможным кандидатом на пост генсека НАТО, также призвал доставить Украине немецкие крылатые ракеты Taurus. Шольц должен решить, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну или нет, сказал экс-министр.

Политик-консерватор, бывший министр обороны своей страны с 2019 по 2023 годы, заявил, что понимает опасения эскалации, но это безосновательно. Шольц также ошибался, допустив, что британские и французские солдаты должны находиться в Украине для программирования крылатых ракет.

"Нет необходимости, чтобы британские и французские солдаты сидели в Украине и программировали крылатые ракеты" , – подчеркнул Воллес.

Уоллес также предостерег от замораживания войны в Украине. Он ссылался на заявления лидера фракции СДПГ в Бундестаге Рольфа Мютцениха. Уоллес сказал, что ему пришлось спросить себя, чем обернулось замораживание конфликта для украинцев в прошлый раз. Страна потеряла 18 тысяч солдат между российской аннексией Крыма в 2014 году и вторжением два года назад.

"Проблема с замораживанием состоит в том, что вы должны это гарантировать. Но мы попробовали и украинцы сказали бы, что Британия, Америка, Германия и Франция не выполнили эту гарантию" , – сказал он.

Теперь украинцы могут потребовать членства в НАТО в обмен на замораживание, сказал Уоллес.

Без достаточных гарантий безопасности замораживание конфликта приведет лишь к тому, что Россия перевооружится, изменит позицию и снова нападет, как это произошло после аннексии Крыма, предупредил он.