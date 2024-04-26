Влада Грузії обурилася рішенням у ЄС щодо закону про "іноагентів"

Генсек правлячої партії Грузії Грузинська мрія Каха Каладзе відреагував на ухвалену Європарламентом резолюцію, що засуджує закон про «іноагентів». На брифінгу він назвав резолюцію «ганебною» та зазначив, що депутати, які підтримали її, «стоять на боці непрозорості та темряви». Посилаючись на грузинські ЗМІ, повідомляє Новое время.

«Ганебною резолюцією депутати Європарламенту також закликають нас відмовитися від закону про прозорість. Хочуть, щоб у нашу країну приховано витікали чорні гроші, які потім використовуються на деструктивні дії проти нашої країни. Парадокс, але цим записом депутати, які підтримали резолюцію, стоять на боці непрозорості, темряви.

І це на тлі того, що найближчим часом сам Євросоюз ухвалить набагато важчий закон про іноземне фінансування. Цим записом у резолюції вони нам прямо сказали, що нам заборонено те, що роблять самі вони» , — сказав Каладзе.

Він також зазначив, що резолюція нібито «спровокувала» дії «радикальної опозиції», яка через кілька хвилин після публікації резолюції «вишикувалися один за одним перед камерами і намагаються обдурити людей, ніби нам скасовують безвізовий режим».

За словами Каладзе, скасування візової лібералізації та початок цього процесу потребує згоди 27 держав-членів Євросоюзу.

«На щастя, у європейській бюрократії ще є здорові політичні сили, які не дадуть поштовху такому «ганебному кроку» , — зазначає Каладзе.

Раніше у Європарламенті закликали ЄС не розпочинати переговори про членство з Грузією через закон про «іноагентів». У резолюції депутати засуджують повторне внесення до парламенту законопроєкту «Про прозорість іноземного впливу», підкреслюють, що це не відповідає цінностям ЄС, суперечить амбіціям Грузії щодо вступу до блоку, завдає шкоди репутації країни і ставить під загрозу її євроатлантичну інтеграцію.