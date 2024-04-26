Дуда: Проліт російських ракет загрожує більшою війною

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що інциденти з прольотом російських ракет у повітряному просторі країн-членів НАТО загрожують розпалити ширшу війну. Про це польський президент сказав в інтерв’ю виданню The Wall Street Journal, повідомляє Європейська правда.

Останній інцидент з прольотом російської ракети над територією Польщі стався 24 березня, коли російська крилата ракета, націлена на західну Україну, увійшла в польський повітряний простір на 39 секунд.

"У нас немає жодних сумнівів, що це російські провокації, коли ракета входить в наш повітряний простір, потім розвертається і летить в Україну", – зазначив Дуда.

Хоча сили НАТО поки що не намагалися перехопити ракети РФ, Дуда висловив занепокоєння тим, що такі дії можуть призвести до удару по польській території, руйнування інфраструктури або людських жертв.

"Це найнебезпечніша ситуація, яку ми можемо собі уявити сьогодні, тому що це ситуація, в якій ми можемо сказати, що Росія розпочала війну", – зазначив він.

За його словами, збиття ракети над польським повітряним простором може призвести до жертв від уламків, але водночас члени НАТО також остерігаються збивати російські ракети над Україною, що, на їхню думку, означає пряме втручання в конфлікт, якого члени Альянсу уникають.

Дуда відмовився відповісти, як його країна відреагує, якщо російська ракета дійсно спричинить жертви в Польщі, або чи спробує він посилатися на угоду про колективну оборону НАТО.

"Я вважаю, що ми повинні намагатися уникнути ситуації, в якій Росія могла б сказати, що її спровокував НАТО. Поки що саме Росія провокує, і всі це бачать", – резюмував він.

У ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.