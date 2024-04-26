Естонія передала Україні катери для захисту морських шляхів

Естонія у координації з Данією передала Україні два патрульні катери для захисту морських шляхів у Чорному морі.﻿ Про це заявили у Міноборони Естонії, повідомляє Укрінформ.

"Естонія передала Україні два патрульні катери у координації з союзником Данією" - заявили у відомстві.

У Міноборони додали, що така допомога допомагає Україні в забезпеченні життєво важливих морських маршрутів та захисту своїх вод від російської агресії.

Нагадаємо, Данія цього року збільшить фінансування фонду для військової підтримки України на 4,4 мільярда крон (понад $630 мільйонів).