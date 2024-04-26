Эстония передала Украине катера для защиты морских путей

Эстония в координации с Данией передала Украине два патрульных катера для защиты морских путей в Черном море. Об этом заявили в Минобороны Эстонии, сообщает Укринформ.

"Эстония передала Украине два патрульных катера в координации с союзником Данией" - заявили в ведомстве. ﻿

В Минобороны добавили, что эта помощь помогает Украине в обеспечении жизненно важных морских маршрутов и защите своих вод от российской агрессии.

Напомним, Дания в этом году увеличит финансирование фонда для военной поддержки Украины на 4,4 миллиарда крон (свыше $630 миллионов).