Зранку в Україні зросло споживання електрики – "Укренерго"

В Україні знову зростає використання електроенергії – сьогодні о 9:30 споживання на 3,8% вище, ніж вчора в цей же час.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Укренерго".

Водночас вчора добовий максимум споживання був на 5,3 % нижчим, ніж 24 квітня.

"Укренерго" продовжує залучати аварійну допомогу з енергосистем європейських країн. Протягом майже всієї доби, за виключенням нічних годин, Україна імпортувала електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 12 401 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 547 МВт.

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 202 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

Вночі дією захисту була відключена магістральна повітряна лінія в західному регіоні. Знеструмлень споживачів не було. Місце пошкодження виявлено, тривають ремонтні роботи. Також вночі були короткотермінові перерви в роботі двох магістральних ліній в східному регіоні. Робота обладнання була відновлена дією автоматики.

На ранок знеструмлені 388 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. З технічних причин є знеструмлення у Дніпропетровській області.