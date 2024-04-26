Утром в Украине возросло потребление электричества – "Укрэнерго"

В Украине снова растет использование электроэнергии – сегодня в 9:30 потребление на 3,8% выше, чем вчера.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

В то же время вчера суточный максимум потребления был на 5,3% ниже, чем 24 апреля.

"Укрэнерго" продолжает привлекать аварийную помощь от энергосистем европейских стран. В течение почти всех суток, за исключением ночных часов, Украина импортировала электроэнергию из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 12401 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1547 МВт.

В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. К утру обесточено около 202 тысяч бытовых потребителей. Также круглосуточно ограничено потребление промышленности на Криворожье.

Ночью защитой была отключена магистральная воздушная линия в западном регионе. Обесточений потребителей не было. Место повреждения обнаружено, продолжаются ремонтные работы. Также ночью имелись краткосрочные перерывы в работе двух магистральных линий в восточном регионе. Работа оборудования была возобновлена действием автоматики.

Утром обесточены 388 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской областях. По техническим причинам есть обесточивание в Днепропетровской области.