Окупанти готуються навчати школярів захопленої Луганщини керувати дронами
Російські окупанти планують запровадити курси з управління БПЛА у всіх школах на тимчасово окупованій території Луганської області. Початок таких занять заплановано з вересня. Про це йдеться у повідомленні голови Луганської ОВА Артема Лисогора.
За його інформацією, для викладання цих курсів окупанти планують залучати російських військових.
«Офіційно управлінню безпілотниками навчатимуть у спеціалізованих гуртках, але їхнє відвідування буде обов'язковим», — зазначає Лисогор.