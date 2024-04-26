Окупанти готуються навчати школярів захопленої Луганщини керувати дронами

Російські окупанти планують запровадити курси з управління БПЛА у всіх школах на тимчасово окупованій території Луганської області. Початок таких занять заплановано з вересня. Про це йдеться у повідомленні голови Луганської ОВА Артема Лисогора.

За його інформацією, для викладання цих курсів окупанти планують залучати російських військових.