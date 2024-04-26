Оккупанты готовятся обучать школьников захваченной Луганщины управлять дронами
Российские оккупанты планируют ввести курсы по управлению БПЛА во всех школах на временно оккупированной территории Луганской области. Начало таких занятий планируется с сентября. Об этом говорится в сообщении главы Луганской ОВА Артема Лысогора.
По его информации, для преподавания этих курсов оккупанты планируют привлекать российских военных.
«Официально управлению беспилотниками будут обучать в специализированных кружках, но их посещение будет обязательным», — отмечает Лысогор.