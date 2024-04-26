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Оккупанты готовятся обучать школьников захваченной Луганщины управлять дронами

Оккупанты готовятся обучать школьников захваченной Луганщины управлять дронами
Фото: Pixabаy

Российские оккупанты планируют ввести курсы по управлению БПЛА во всех школах на временно оккупированной территории Луга﻿нской области. Начало таких занятий планируется с сентября. Об этом говорится в сообщении главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

По его информации, для преподавания этих курсов оккупанты планируют привлекать российских военных.

«Официально управлению беспилотниками будут обучать в специализированных кружках, но их посещение будет обязательным», — отмечает Лысогор.

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