Оккупанты готовятся обучать школьников захваченной Луганщины управлять дронами

Российские оккупанты планируют ввести курсы по управлению БПЛА во всех школах на временно оккупированной территории Луга﻿нской области. Начало таких занятий планируется с сентября. Об этом говорится в сообщении главы Луганской ОВА Артема Лысогора.

По его информации, для преподавания этих курсов оккупанты планируют привлекать российских военных.