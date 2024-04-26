В ОП підтримали заборону на консульські послуги для чоловіків за кордоном

Україна має право використовувати будь-які механізми, зокрема, обмежувати надання консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном, оскільки перебуває у стані війни та шукає способів збільшити свої шанси на виживання. Тим більше, дистанційна видача документів — це послуга, а не обов'язок держави. На цьому наголосив в інтерв'ю радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє 24 Канал.

Він зазначив, що держава зупинила дистанційну видачу документів через те, що деякі громадяни «зупинили свої обов'язки перед державою».

«Треба дочекатися додаткових роз'яснень, коли вже працюватиме закон про мобілізацію, як працюватимуть консульські служби. Є абсолютно чітка позиція держави – дистанційних документів не буде. Будь ласка, приїжджайте, отримайте ці документи на місці» , - заявив Подоляк.

Він вважає, що держава не повинна йти назустріч громадянам, які не виконують своїх обов'язків. Подоляк також прокоментував думки, що рішення МЗС щодо консульських послуг для українців за кордоном призведе до «втрати» тих, хто виїхав через війну.