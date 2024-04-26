В ОП поддержали запрет на консульские услуги для мужчин за рубежом

Украина имеет право использовать любые механизмы, в частности, ограничивать предоставление консульских услуг для мужчин призывного возраста за рубежом, поскольку находится в состоянии войны и ищет способы увеличить свои шансы на выживание. Тем более дистанционная выдача документов — это услуга, а не обязанность государства. Об этом заявил в интервью советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает 24 Канал.

Он отметил, что государство остановило дистанционную выдачу документов ввиду того, что некоторые граждане «остановили свои обязанности перед государством».

«Надо дождаться дополнительных разъяснений, когда будет работать уже закон о мобилизации, как будут работать консульские службы. Есть абсолютно четкая позиция государства — дистанционных документов не будет. Пожалуйста, приезжайте, получите эти документы на месте» , — заявил Подоляк.

Он считает, что государство не должно идти навстречу гражданам, которые не выполняют свои обязанности. Подоляк также прокомментировал мнения, что решение МИД о консульских услугах для украинцев за рубежом приведет к «потере» тех, кто выехал из-за войны.