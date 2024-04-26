В комітеті ВР розповіли, на що приділять основну увагу на "Рамштайні"

Під час сьогоднішнього засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») основна увага буде приділена діяльності восьми коаліцій на підтримку України.Про це в ефірі телемарафону заявив голова підкомітету з питань міжнародного військового співробітництва, інтеграції до НАТО та Європейського Союзу Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, повідомляє Укрінформ.

«Робота формату «Рамштайн» буде сфокусована на роботі коаліцій, які були створені протягом останнього року. Нагадаю, їх вісім – від бронетанкової до Коаліції дронів. Зараз різні країни, які входять до формату «Рамштайн», об’єднуються у тих коаліціях, в яких можуть бути найбільш спроможними і надати найбільшу допомогу» , - сказав Чернєв.

За його словами, на порядку денному також будуть «снаряди, системи ППО і ракети до них, бронетехніка і далекобійні ракети».