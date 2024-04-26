"Дорога іграшка": РФ учора атакувала Кривий Ріг з літака Су-57

По Кривому Рогу 25 квітня росіяни намагались поцілити з літака Су-57, цей винищувач ворог береже від дії української протиповітряної оборони. Про це заявив начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Літак Су-57 росіяни вже раніше використовували, однак намагаються його тримати на великій відстані, оскільки розуміють, що він може бути уражений нашим ППО. Це досить дороге "брязкальце", яке вони бережуть. Це для них дорога і своєрідна іграшка" , – сказав Євлаш.

Противник використав ракету Х-59 або Х-69. Як пояснив офіцер, ці ракети складно відрізнити в повітрі, оскільки вони дуже схожі за тактико-технічними характеристиками. Точно встановити їхній тип та оцінити можна лише, коли вони опиняться в руках експертів.