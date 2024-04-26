"Дорогая игрушка": РФ вчера атаковала Кривой Рог из самолета Су-57

По Кривому Рогу 25 апреля россияне пытались попасть из самолета Су-57, этот истребитель враг бережет от действия украинской противовоздушной обороны. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Самолет Су-57 россияне уже ранее использовали, однако стараются его держать на большом расстоянии, поскольку понимают, что он может быть поражен нашим ПВО. Это достаточно дорогая "погремушка", которую они берегут. Это для них дорогая и своеобразная игрушка" , – сказал Евлаш.

Противник использовал ракету Х-59 или Х-69. Как пояснил офицер, эти ракеты сложно отличить в воздухе, поскольку они очень похожи по тактико-техническим характеристикам. Точно установить их тип и оценить можно только, когда они окажутся в руках экспертов.