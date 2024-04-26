Міністра агрополітики звільнили з-під варти: внесли заставу

Міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського звільнено з-під варти після сплати застави.

Про це йдеться﻿ в повідомленні міністерства.

"За Міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського внесено заставу у розмірі 75,7 млн грн. Розмір застави визначений рішенням Вищого антикорупційного суду" , – зазначили в повідомленні.

У Мінагрополітики додали, що після звільнення з-під варти Сольський продовжує виконувати повноваження міністра.

Нагадаємо, вчора до Верховної ради надійшла заява від Сольського про звільнення з посади міністра. Далі її мають розглянути депутати.