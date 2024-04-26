Министра агрополитики освободили из-под стражи: внесли залог

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский освобожден из-под стражи после уплаты залога.

Об этом говорится в сообщении министерства.

"При Министре аграрной политики и продовольствия Украины Николае Сольском внесен залог в размере 75,7 млн грн. Размер залога определен решением Высшего антикоррупционного суда" , - отметили в сообщении.

В Минагрополитики добавили, что после освобождения из-под стражи Сольский продолжает исполнять полномочия министра.

Напомним, вчера в Верховную раду поступило заявление от Сольского об освобождении от должности министра. Далее его должны рассмотреть депутаты.