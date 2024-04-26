Держсекретар США зустрівся із Сі Цзіньпіном у Пекіні

Держсекретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю, 26 квітня, у Пекіні зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, повідомляє Європейська правда.

Основною метою візиту Блінкена до Китаю було попередити Пекін про недопустимість підтримки Росії у війні проти України.

Серед інших питань на порядку денному були економічна і торговельна практика Китаю, яку США вважають несправедливою, китайська агресивна поведінка в Південно-Китайському морі, стабільність у Тайванській протоці, ядерна і ракетна програми Північної Кореї та війна між Ізраїлем і ХАМАС.

Перед зустріччю із Сі Блінкен мав п’ятигодинні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї, яка включала робочий обід.

Згідно з повідомленням Державного департаменту за підсумками переговорів, Блінкен і Ван Ї обговорили наступні кроки щодо низки зобов'язань, які Сі і президент Джо Байден взяли на себе на саміті в Каліфорнії в листопаді, в тому числі щодо поглиблення співпраці в боротьбі з наркотиками, комунікації між військовими, переговорів про ризики і безпеку штучного інтелекту, а також щодо сприяння обміну між людьми.

З часу останнього візиту Блінкена до Пекіна 10 місяців тому діалог між США і Китаєм активізувався, а лідери обох країн пообіцяли підтримувати відносини на більш надійній основі.