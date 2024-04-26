ATACMS створять потужне навантаження на ППО росіян – Telegraph

Американські ракети ATACMS не є панацеєю, але вони створять навантаження на російську ППО. Про це пише Telegraph, повідомляє Новое время.

У статті йдеться, що на відміну від звичайної крилатої ракети, ATACMS може розганятися до швидкості, яка втричі перевищує швидкість звуку, що робить їх складнішими для перехоплення системами ППО. Їхня швидкість — головна сила ракети.

Після її запуску російська мережа радарів і систем виявлення ракет спрацює практично миттєво.

«Після запуску ракети потрібен час, щоб точно визначити її траєкторію і місце падіння. У принципі, все, що ви можете зробити, це попередити всіх, щоб вони пригнулися» , — сказав керівник компанії стратегічної розвідки Sibylline Джастін Крамп.

Це створить значне навантаження на російські підрозділи ППО.

У статті сказано, що Силам України знадобиться всього десять ракет ATACMS, щоб покрити всю лінію фронту і близько 250 кілометрів за нею.