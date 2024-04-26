ATACMS создадут мощную нагрузку на ПВО россиян – Telegraph
Американские ракеты ATACMS не являются панацеей, но они создадут нагрузку на российскую ПВО. Об этом пишет Telegraph, сообщает Новое время.
В статье говорится, что в отличие от обычной крылатой ракеты, ATACMS может разгоняться до скорости, в три раза превышающей скорость звука, что делает их более сложными для перехвата системами ПВО. Их скорость — главная сила ракеты.
После ее запуска российская сеть радаров и систем обнаружения ракет сработает практически мгновенно.
«После запуска ракеты требуется время, чтобы точно определить ее траекторию и место падения. В принципе, все, что вы можете сделать, это предупредить всех, чтобы они пригнулись», — сказал руководитель компании стратегической разведки Sibylline Джастин Крамп.
Это создаст значительную нагрузку на российские подразделения ПВО.
В статье сказано, что Силам Украины потребуется всего десять ракет ATACMS, чтобы покрыть всю линию фронта и около 250 километров за ней.