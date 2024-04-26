Подоляк не виключив масованих ударів РФ по Україні 9 травня

Росія може наростити кількість ракетних атак і завдати «святкового» удару в сакральну для них дату — 9 травня. На той час Україна має отримати протиракети від США. Про це в інтерв’ю заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, повідомляє 24 Канал.

«Так, вона (Росія, — ред.) може, я зараз з сарказмом, такого класично російського „святкового“ удару завдати. Але я думаю, що до цього часу ми все-таки трошки підвищимо боєздатність нашої системи протиракетної оборони» , — сказав Подоляк.

Він пояснив, що Україна, ймовірно, не отримає додаткові пускові установки протягом двох тижнів через складну логістику, проте може встигнути отримати протиракети, щоб підготуватися до «макабричного свята під назвою 9 травня».



