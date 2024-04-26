Подоляк не исключил массированные удары РФ по Украине 9 мая

Страна-агрессор Россия может нарастить количество ракетных атак и нанести «праздничный» удар в сакральную для них дату — 9 мая. К этому времени Украина должна получить противоракеты от США. Об этом в интервью заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, сообщает 24 Канал.

«Да, она (Россия, — ред.) может, я сейчас с сарказмом, такой классически российский „праздничный“ удар нанести. Но я думаю, что до этого времени мы все-таки немножко повысим боеспособность нашей системы противоракетной обороны» , — сказал Подоляк.

Он пояснил, что Украина, вероятно, не получит дополнительные пусковые установки в течение двух недель из-за сложной логистики, однако может успеть получить противоракеты, чтобы подготовиться к «макабрическому празднику под названием 9 мая».