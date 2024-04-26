Українська розвідка здійснила кібератаку на сервіси "Єдиної Росії" – ЗМІ

Фахівці Головного управління розвідки здійснили "масштабну кібератаку" на ресурси російської правлячої партії "Єдина Росія". Про це розповіли джерела в спецслужбі 26 квітня, повідомляє Радіо Свобода.

За їхніми даними, наразі під ударом перебувають сервери та сайти партії, а також домени ER.RU та edinros.

В українській розвідці стверджують, що попри заяви "Єдиної Росії" про те, що "робота критично важливої цифрової інфраструктури підтримується", наразі частина ресурсів не працює.

Російська правляча партія вранці в п’ятницю заявила про масштабну DDoS-атаку на всі свої електронні сервіси, пов’язавши її з проведенням акції "Диктант перемоги", запланованої на сьогодні.

У березні ГУР повідомило, що його кіберфахівці влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони Росії та отримали доступ до шифрування цифрового забезпечення та секретної службової інформації.

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