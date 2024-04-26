Украинская разведка провела кибератаку на сервисы "Единой России" – СМИ

Специалисты Главного управления разведки совершили "масштабную кибератаку" на ресурсы российской правящей партии "Единая Россия". Об этом рассказали источники в спецслужбе 26 апреля, сообщает Радио Свобода.

По их данным, под ударом находятся серверы и сайты партии, а также домены ER.RU и edinros.

В украинской разведке утверждают, что, несмотря на заявления "Единой России" о том, что "работа критически важной цифровой инфраструктуры поддерживается", сейчас часть ресурсов не работает.

Российская правящая партия утром в пятницу заявила о масштабной DDoS-атаке на все свои электронные сервисы, увязав ее с проведением акции "Диктант победы", запланированной на сегодняшний день.

В марте ГУР сообщило, что его киберспециалисты устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России и получили доступ к шифрованию цифрового обеспечения и секретной служебной информации.

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